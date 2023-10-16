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16 октября, 12:37

Музей естественной истории в США спрячет останки людей из-за новой политики

NYT: Американский музей естественной истории уберёт останки людей из экспозиции

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке (AMNH) уберёт со всеобщего обозрения человеческие скелеты, а также останки и предметы, которые выполнены из костей людей. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на внутренний документ учреждения.

"Новая политика будет включать перемещение человеческих костей, которые находятся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки", — отмечает газета.

В распоряжении музея находится около 12 тысяч скелетов и предметов из костей человека. 2,2 тысячи из них относятся к представителям коренных народов Америки, ещё примерно 400 — останки бедняков, которые скончались в Нью-Йорке в 40-е годы. В музее также есть кости, которые достали из кладбища для рабов, уничтоженного в начале XX века для расширения Манхэттена.

Руководитель учреждения Шон Декатур призвал работников бережнее обращаться со скелетами, так как они могли принадлежать жертвам жестоких трагедий и насилия. Он считает, что многие исследователи двух прошлых веков использовали коллекции для продвижения ошибочных предположений, которые основывались на превосходстве белого человека.

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Обложка ©

Flickr / Scott

Никита Осипов
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