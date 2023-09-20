Датский художник взял деньги музея и в реальности реализовал название своей картины

Датскому художнику Йенсу Ханингу придётся вернуть музею современного искусства Кюнстен около 70 тысяч долларов, которые он занял на создание картин, но предпочёл похитить. Такое решение по резонансному делу вынес суд.

Описываемый случай произошёл в 2021 году, когда художник попросил у музея в долг 75 тысяч с целью пополнить выставку новым экспонатом под названием "Возьми деньги и беги". На двух картинах хитрец пообещал закрепить настоящие банкноты, которые отразили бы разницу в оплате труда в Австрии и Дании. Однако в намеченный день сотрудники Кюнстена получили лишь белые полотна без единой купюры. В таком виде их и вывесили на всеобщее обозрение.

Позже музей обратился в суд, пообещав выбить тысячи долларов при помощи закона. Впрочем, Ханинг не увидел причин для каких-либо притязаний, заявив, что поступил в соответствии с названием своего творения — взял деньги и сбежал. Но служителям Фемиды такой аргумент показался неубедительным и художника обязали погасить долг.

Суд принял во внимание, что пустые полотна Ханинга провисели в музее до завершения выставки. За участие в ней аферисту даже сделали скидку в 5,7 тысячи долларов. Однако сам художник счёл такое решение несправедливым, так как он не давал разрешения на публикацию фотографий пустых холстов.