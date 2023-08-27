В КНР потребовали у Британского музея вернуть все китайские артефакты

Государственное издание КНР Global Times в своей публикации потребовало от Британского музея в Лондоне вернуть все имеющиеся у него китайские реликвии, полученные сомнительным путём.

"Как китайское СМИ, мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретённые ненадлежащими способами, и воздержаться от сопротивления, затягивания и использования дежурного подхода", — говорится в материале.

Причём эта "давно назревшая работа", считает издание, должна начаться как можно скорее. Большинство китайских экспонатов, имеющихся в музее, наверняка были разграблены или украдены Великобританией в сложные периоды истории Китая, уверены в Пекине.

Также газета поддерживает требование вернуть разграбленные культурные ценности в Индию, Нигерию и ЮАР — страны, которые также пострадали от действий Лондона. В Британском музее хранится почти 23 тысячи реликвий из Китая.

Материал китайского издания был опубликован после скандала в Британском музее, связанном с кражей до двух тысяч экспонатов. По большей части неизвестный выносил золотые украшения, полудрагоценные камни и стеклянные изделия, датируемые от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. По данным Telegraph, подозреваемым является бывший старший куратор Питер Хиггс, однако и он, и его семья ни в чём не сознаются.