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27 августа, 18:56

В КНР потребовали у Британского музея вернуть все китайские артефакты

Global Times потребовало у Британского музея вернуть китайские артефакты

Государственное издание КНР Global Times в своей публикации потребовало от Британского музея в Лондоне вернуть все имеющиеся у него китайские реликвии, полученные сомнительным путём.

"Как китайское СМИ, мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретённые ненадлежащими способами, и воздержаться от сопротивления, затягивания и использования дежурного подхода", говорится в материале.

Причём эта "давно назревшая работа", считает издание, должна начаться как можно скорее. Большинство китайских экспонатов, имеющихся в музее, наверняка были разграблены или украдены Великобританией в сложные периоды истории Китая, уверены в Пекине.

Также газета поддерживает требование вернуть разграбленные культурные ценности в Индию, Нигерию и ЮАР — страны, которые также пострадали от действий Лондона. В Британском музее хранится почти 23 тысячи реликвий из Китая.

Материал китайского издания был опубликован после скандала в Британском музее, связанном с кражей до двух тысяч экспонатов. По большей части неизвестный выносил золотые украшения, полудрагоценные камни и стеклянные изделия, датируемые от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры. По данным Telegraph, подозреваемым является бывший старший куратор Питер Хиггс, однако и он, и его семья ни в чём не сознаются.

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Не только Великобритания крадёт чужие реликвии. Напомним, Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию музеев Крыма по "скифскому золоту". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение ангажировано и создаёт опасный прецедент.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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