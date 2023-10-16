Зурабишвили после решения КС формально исполняет обязанности президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / PETER KLAUNZER
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает формально исполнять свои обязанности после того, как Конституционный суд (КС) страны признал нарушения основного закона с её стороны. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Именно эта политсила внесла представление об импичменте лидеру страны.
Кобахидзе отметил, что, как бы не закончилась процедура импичмента, партия уже достигла своей цели, а именно того, что нарушение Зурабишвили не осталось без реагирования. Это будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления, подчеркнул политик.
"Что касается нарушившего Конституцию Грузии президента, она с сегодняшнего дня лишь формально рассматривается президентом Грузии", — добавил председатель "Грузинской мечты – Демократической Грузии".
Саломе Зурабишвили 71 год. Пост президента страны она занимает с 2018 года.
Напомним, сегодня Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента Зурабишвили. Установлено, что она во время рабочих визитов осуществляла внешнюю политику без разрешения правительства, чем нарушила Конституцию Грузию. Кроме того, кабмин не дал своё согласие на саму поездку президента в Европу. Теперь в течение недели грузинский парламент рассмотрит и поставит на голосование вопрос об импичменте Зурабишвили. Решение об этом должны будут поддержать как минимум 100 депутатов из 150 — как только это произойдёт, президент будет считаться отстранённой от должности.