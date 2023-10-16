Зурабишвили после решения КС формально исполняет обязанности президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает формально исполнять свои обязанности после того, как Конституционный суд (КС) страны признал нарушения основного закона с её стороны. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Именно эта политсила внесла представление об импичменте лидеру страны.

Кобахидзе отметил, что, как бы не закончилась процедура импичмента, партия уже достигла своей цели, а именно того, что нарушение Зурабишвили не осталось без реагирования. Это будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления, подчеркнул политик.

"Что касается нарушившего Конституцию Грузии президента, она с сегодняшнего дня лишь формально рассматривается президентом Грузии", — добавил председатель "Грузинской мечты – Демократической Грузии".

Саломе Зурабишвили 71 год. Пост президента страны она занимает с 2018 года.