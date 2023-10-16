Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента Зурабишвили

Конституционный суд (КС) Грузии постановил, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила конституцию своими поездками за рубеж без разрешения правительства республики. Данное решение позволяет начать процедуру импичмента.

"КС Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии", — зачитал глава КС Мераб Турава решение суда.

В течение этой недели грузинский парламент рассмотрит и поставит на голосование вопрос об импичменте Зурабишвили. Решение об этом должны будут поддержать как минимум 100 депутатов из 150. Как только это произойдёт, президент будет считаться отстранённой от должности.