Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Конституционный суд (КС) Грузии постановил, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила конституцию своими поездками за рубеж без разрешения правительства республики. Данное решение позволяет начать процедуру импичмента.
"КС Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии", — зачитал глава КС Мераб Турава решение суда.
В течение этой недели грузинский парламент рассмотрит и поставит на голосование вопрос об импичменте Зурабишвили. Решение об этом должны будут поддержать как минимум 100 депутатов из 150. Как только это произойдёт, президент будет считаться отстранённой от должности.
Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу. В конституции страны говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. И грузинский кабмин ранее не дал Зурабишвили разрешения на поездку в Европу, но она всё равно туда отправилась.