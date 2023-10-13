Президенту Грузии предрекли спасение от импичмента за нарушение конституции

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции, вряд ли будет вынесен импичмент, поскольку правящая "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150. Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию. Соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе", — сказал он.