Президенту Грузии предрекли спасение от импичмента за нарушение конституции
В правящей партии Грузии исключают импичмент президента из-за нехватки голосов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salome_zourabichvili
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции, вряд ли будет вынесен импичмент, поскольку правящая "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150. Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".
"Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию. Соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе", — сказал он.
Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Саломе Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу. В конституции страны говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. Грузинский кабмин ранее не дал Зурабишвили разрешения на поездку, но она всё равно туда отправилась. Позже в Конституционном суде Грузии был зарегистрирован вопрос об объявлении импичмента президенту, инстанция начала его рассмотрение.