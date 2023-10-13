Регион

Уведомления отключены

12 октября, 22:32

Президенту Грузии предрекли спасение от импичмента за нарушение конституции

В правящей партии Грузии исключают импичмент президента из-за нехватки голосов

<p>Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salome_zourabichvili</p>

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / salome_zourabichvili

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции, вряд ли будет вынесен импичмент, поскольку правящая "Грузинская мечта Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150. Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию. Соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе", — сказал он.

Премьеру Грузии потребовали объявить импичмент из-за скандала с самолётом

Премьеру Грузии потребовали объявить импичмент из-за скандала с самолётом

Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Саломе Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу. В конституции страны говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. Грузинский кабмин ранее не дал Зурабишвили разрешения на поездку, но она всё равно туда отправилась. Позже в Конституционном суде Грузии был зарегистрирован вопрос об объявлении импичмента президенту, инстанция начала его рассмотрение.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Грузия
  • Саломе Зурабишвили
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров