Путин: У России сейчас ровные отношения с Грузией
Президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ. Обложка © LIFE
Отношения России и Грузии сейчас вполне ровные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения у нас сейчас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями", — сказал глава государства журналистам на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.
Напомним, президент России Владимир Путин сейчас находится в Киргизии, куда прибыл с официальным визитом. В Бишкеке глава государства сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, накануне он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу Нагорного Карабаха, а также провёл переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.