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13 октября, 14:01

Путин: У России сейчас ровные отношения с Грузией

<p>Президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ. Обложка © LIFE</p>

Президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ. Обложка © LIFE

Отношения России и Грузии сейчас вполне ровные, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения у нас сейчас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями", — сказал глава государства журналистам на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.

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Напомним, президент России Владимир Путин сейчас находится в Киргизии, куда прибыл с официальным визитом. В Бишкеке глава государства сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, накануне он встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу Нагорного Карабаха, а также провёл переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

Александр Юнашев
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