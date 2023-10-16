В Петербурге мама случайно напоила сына йодом, перепутав с сиропом от кашля

В Санкт-Петербурге мама случайно напоила 11-летнего сына йодом, перепутав с сиропом от кашля. У мальчика диагностирован ожог пищевода, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пишет "Фонтанка". В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что полоскание горла раствором йода во время болезни — это достаточно распространённый рецепт в народной медицине, но глотать такой раствор запрещено. Если человек выпил 2-3 грамма неразбавленного йода, практически всегда наступает летальный исход. Эта доза является смертельной для организма.