Судья марафонов развенчал миф о пользе пива после забега и назвал по-настоящему нужный напиток

Пиво, несмотря на расхожий миф, не поможет восстановить водно-солевой баланс в организме после забега. Об этом рассказал кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и судья Московских марафонов Виктор Саветников.

"Крупные производители пива выступают спонсорами на соревнованиях, но продвигают таким образом именно безалкогольный напиток, а он вполне может восполнить водно-солевой баланс в организме", — сказал эксперт в беседе с "Газетой.ru", отметив, что лучше вообще не увлекаться алкоголем.

По словам Саветникова, идеальный напиток, который может восстановить водно-солевой баланс, — это вода. КМС подчеркнул, что, пока спортсмен совершает забег на длинные дистанции, он теряет несколько литров воды, из-за чего сгущается кровь и увеличивается нагрузка на сердце. Кроме того, бегун теряет соли, в основном магний, калий и натрий, что приводит к мышечным судорогам. Восполнить запас воды и соли поможет спортивный напиток изотоник, заключил эксперт.