Недолюбленный "Лыжник" из Кунгура неожиданно обрёл защиту: За него вступился мэр

Мэр пермского Кунгура Вадим Лысанов заступился за нашумевший арт-объект "Лыжник", который в народе уже окрестили "мужем" другой "адской" скульптуры — Алёнки. Градоначальник сразу оговорился, что находится в отпуске, вживую "Лыжника" пока не видел, при этом он резонно заметил, что искусство не обязательно должно нравиться всем.

"В данном случае это же не памятник какому-то конкретному герою, образ которого должен обязательно соответствовать образу героя. У художника свой образ в голове возник, он его ["Лыжника"] сделал. Кому-то он нравится, кому-то — нет", — приводит слова Лысанова URA.ru.

О том, что в Кунгуре появился конкурент воронежской Алёнки — лыжник Платон, Лайф рассказывал на прошлой неделе. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на новый арт-объект, ругая его за, как им кажется, нелепый вид. По словам автора скульптуры Антона Кирякова, пропорции 180-сантиметрового атлета полностью соответствуют человеку со спортивным телосложением. Он признался, что за прототип взял себя.