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16 октября, 12:30

Путин дал старт движению по ряду дорожных объектов, в том числе в Мариуполе

Путин дал старт движению по новым и отремонтированным дорожным объектам

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новым и отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах страны. Церемония прошла по видеосвязи, на местах в ней приняли участие руководители субъектов.

"Разрешаю. Поехали!" — дал команду глава государства.

Среди открытых объектов — отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе (ДНР), мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р217 "Кавказ" в Дагестане и Р242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области, а также транспортные развязки на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае.

Политолог отметила вклад работников дорожного хозяйства в крупные транспортные проекты РФ

Политолог отметила вклад работников дорожного хозяйства в крупные транспортные проекты РФ

Ранее Лайф сообщал, что Путин положительно оценил темпы строительства дорог в стране. Он отметил, что всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в порядок состояние более 31 тысячи километров дорог.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Наталья Исакова
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