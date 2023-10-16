Путин дал старт движению по ряду дорожных объектов, в том числе в Мариуполе
Путин дал старт движению по новым и отремонтированным дорожным объектам
Президент России Владимир Путин дал старт движению по новым и отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах страны. Церемония прошла по видеосвязи, на местах в ней приняли участие руководители субъектов.
"Разрешаю. Поехали!" — дал команду глава государства.
Среди открытых объектов — отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе (ДНР), мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р217 "Кавказ" в Дагестане и Р242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области, а также транспортные развязки на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае.
Ранее Лайф сообщал, что Путин положительно оценил темпы строительства дорог в стране. Он отметил, что всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в порядок состояние более 31 тысячи километров дорог.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров