Прощание с композитором Гладковым пройдёт в закрытом режиме

Прощание с композитором Геннадием Гладковым, скончавшимся на 89-м году жизни сегодня, 16 октября, будет закрытым и пройдёт в кругу семьи. Об этом сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

"Решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей", — сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, сегодня, 16 октября, на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты", также музыка Гладкова звучит в более чем 110 картинах: это "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие.