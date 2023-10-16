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16 октября, 12:25

Прощание с композитором Гладковым пройдёт в закрытом режиме

Прощание с композитором Геннадием Гладковым, скончавшимся на 89-м году жизни сегодня, 16 октября, будет закрытым и пройдёт в кругу семьи. Об этом сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

"Решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей", сказал он в беседе с ТАСС.

Композитор Гладков планировал дать концерт послезавтра

Композитор Гладков планировал дать концерт послезавтра

Напомним, сегодня, 16 октября, на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты", также музыка Гладкова звучит в более чем 110 картинах: это "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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