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16 октября, 13:00

"Очень красноречивый знак": В Госдуме высказались о холодном приёме Блинкена саудовским принцем

Депутат Леонов счёл красноречивым знаком холодный приём Блинкена в Эр-Рияде

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена всю ночь ждать встречи по израильско-палестинскому вопросу, чтобы показать отношение королевства к политике Вашингтона. Как считает депутат Госдумы Олег Леонов, арабы, вероятно, уже почувствовали слабость гегемона и начали давить.

"Во встречах на высшем уровне, особенно в странах Востока, конечно, важно, что стороны сказали друг другу. Но ещё важнее то, что стороны не сказали, но то, что все увидели и поняли. И вот это как раз и относится к тем самым знакам, которые не сказаны, но все увидели и поняли. Очень по-восточному красноречивый знак, это выражение отношения как к самому собеседнику, так и к предмету переговоров", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Блинкен вынужден был всю ночь ждать встречи с наследным принцем Саудовской Аравии во время визита в королевство. Аудиенция должна была состояться вечером, но Мохаммед ибн Салман явился лишь утром на следующий день.

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ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Ольга Годуненко
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