"Очень красноречивый знак": В Госдуме высказались о холодном приёме Блинкена саудовским принцем

"Во встречах на высшем уровне, особенно в странах Востока, конечно, важно, что стороны сказали друг другу. Но ещё важнее то, что стороны не сказали, но то, что все увидели и поняли. И вот это как раз и относится к тем самым знакам, которые не сказаны, но все увидели и поняли. Очень по-восточному красноречивый знак, это выражение отношения как к самому собеседнику, так и к предмету переговоров", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.