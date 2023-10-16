В Госдуме назвали роковую ошибку президента Грузии, которая подвела её к порогу импичмента
Депутат Хамитов: Импичмент Зурабишвили — судьбоносный шаг не только для Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарвалась на импичмент, потому что не успела почувствовать важный тренд — потерю популярности западной повестки. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, сохранить поддержку избирателей, опираясь на тезисы, навязанные Вашингтоном, стало практически невозможно и кейс Зурабишвили — это только начало. Российский парламентарий убеждён, что в скором времени мы увидим, как и другие прозападные политики утрачивают свои, когда-то сильные, позиции.
"Госпожа президент проводила откровенно прозападную политику, даже в малейшей степени не отвечавшую интересам народа Грузии. Это не могло остаться без последствий", — убеждён собеседник Лайфа.
По словам Хамитова, сегодня Грузия выбирает дальнейший путь своего развития: проводить ли провалившуюся во всём мире прозападную политику, к которой пытаются принудить всех США, или же стать полноправным участником нового, многополярного мироустройства, "исключающего гегемонизм какой-либо из сторон".
"И, судя по всему, грузинский народ уже говорит решительное "нет" первому пути, отказывая в доверии прозападным политикам", — резюмировал он.
Напомним, сегодня Конституционный суд Грузии одобрил запуск процедуры импичмента Зурабишвили. Установлено, что она во время рабочих визитов осуществляла внешнюю политику без разрешения правительства, чем нарушила Конституцию Грузию. Кроме того, кабмин не дал своё согласие на саму поездку президента в Европу. Теперь в течение недели грузинский парламент рассмотрит и поставит на голосование вопрос об импичменте Зурабишвили. Решение об этом должны будут поддержать как минимум 100 депутатов из 150 — как только это произойдёт, президент будет считаться отстранённой от должности.
ТАСС / IMAGO / Mihkel Maripuu