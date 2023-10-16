В Госдуме назвали роковую ошибку президента Грузии, которая подвела её к порогу импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарвалась на импичмент, потому что не успела почувствовать важный тренд — потерю популярности западной повестки. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, сохранить поддержку избирателей, опираясь на тезисы, навязанные Вашингтоном, стало практически невозможно и кейс Зурабишвили — это только начало. Российский парламентарий убеждён, что в скором времени мы увидим, как и другие прозападные политики утрачивают свои, когда-то сильные, позиции.

"Госпожа президент проводила откровенно прозападную политику, даже в малейшей степени не отвечавшую интересам народа Грузии. Это не могло остаться без последствий", — убеждён собеседник Лайфа.

По словам Хамитова, сегодня Грузия выбирает дальнейший путь своего развития: проводить ли провалившуюся во всём мире прозападную политику, к которой пытаются принудить всех США, или же стать полноправным участником нового, многополярного мироустройства, "исключающего гегемонизм какой-либо из сторон".

"И, судя по всему, грузинский народ уже говорит решительное "нет" первому пути, отказывая в доверии прозападным политикам", — резюмировал он.