В Брянске арестован житель Подмосковья за нацистский рингтон

В Брянске жителя Московской области арестовали на шесть суток, поскольку он установил на звонок своего телефона марш нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Соответствующее решение вынес Володарский районный суд.

"Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.

Уточняется, что телефон мужчины зазвонил в общественном месте. Рингтон услышали сотрудники правоохранительных органов. В отношении мужчины составили протокол по административной статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики.