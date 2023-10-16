В Брянске арестован житель Подмосковья за нацистский рингтон
В Брянске мужчину арестовали за нацистский марш на звонке телефона
В Брянске жителя Московской области арестовали на шесть суток, поскольку он установил на звонок своего телефона марш нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Соответствующее решение вынес Володарский районный суд.
"Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.
Уточняется, что телефон мужчины зазвонил в общественном месте. Рингтон услышали сотрудники правоохранительных органов. В отношении мужчины составили протокол по административной статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в городе Ржев Тверской области мужчину приговорили к одним суткам административного ареста за то, что он выбрасывал мусор в нетрезвом виде. Мужчину остановили полицейские, у него была шаткая походка, невнятная речь, а изо рта исходил резкий запах алкоголя.
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