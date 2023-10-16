Регион

Уведомления отключены

16 октября, 14:23

Медик перечислил, что может помешать вдове Грачевского родить от него ребёнка

Хирург Сенченко: Возраст вдовы Грачевского может быть неподходящим для родов

Для вынашивания и здоровья ребёнка имеет значение не столько возраст биологического отца, сколько возраст матери и наличие у неё сопутствующих заболеваний. Так доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко прокомментировал желание актрисы Екатерины Белоцерковской — вдовы покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского — родить от него дочь.

"Оптимальный для деторождения возраст женщины — 18 лет. Соответственно, 38 лет — это возраст неоптимальный", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

Вдова Юдашкина рассказала, что от горя после трагедии её спасают внуки

Вдова Юдашкина рассказала, что от горя после трагедии её спасают внуки

Специалист добавил, что экстракорпоральное оплодотворение — это довольно сложная процедура, которая не всегда удаётся с первого раза. В ней многое зависит от качества донорского материала: в каком возрасте он был взят, сколько и как хранился.

"Что касается рисков наследования генетических заболеваний, то они зависят от ДНК родителей и могут передаваться в любом возрасте", — добавил Сенченко.

Ранее Лайф рассказывал, что российская актриса Екатерина Белоцерковская, которая в январе 2021 года стала вдовой после смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, планирует родить от него второго ребёнка. Артистка не смогла справиться с уходом супруга. В апреле 2020 года Белоцерковская родила от Грачевского сына.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Борис Грачевский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров