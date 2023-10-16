Медик перечислил, что может помешать вдове Грачевского родить от него ребёнка

Для вынашивания и здоровья ребёнка имеет значение не столько возраст биологического отца, сколько возраст матери и наличие у неё сопутствующих заболеваний. Так доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко прокомментировал желание актрисы Екатерины Белоцерковской — вдовы покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского — родить от него дочь.

"Оптимальный для деторождения возраст женщины — 18 лет. Соответственно, 38 лет — это возраст неоптимальный", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

Специалист добавил, что экстракорпоральное оплодотворение — это довольно сложная процедура, которая не всегда удаётся с первого раза. В ней многое зависит от качества донорского материала: в каком возрасте он был взят, сколько и как хранился.

"Что касается рисков наследования генетических заболеваний, то они зависят от ДНК родителей и могут передаваться в любом возрасте", — добавил Сенченко.