Адвокат рассказала, какие документы в России подделывают чаще всего

Чаще всего в России подделывают документы, которые удостоверяют личность, например паспорт, водительское удостоверение и военный билет. Зачастую люди идут на такое преступление для того, чтобы избежать преследования, получить незаконные преимущества или доступ к некоторым ресурсам. Об этом заявила адвокат Екатерина Антонова.

По её словам, "липовыми" также нередко становятся документы официального характера: справки, сертификаты или выписки из реестров. Их используют для получения кредитов и даже желаемой должности. Кроме того, россияне не прочь подделать различные договоры, соглашения и решения суда, чтобы завладеть чужим имуществом или уйти от ответственности.

"Используют способы рисовки, фоторепродуцирования, подчистки, травления, дописки, замены частей документа, подделки подписей, печатей и штампов. Для того чтобы обнаружить признаки подделки, необходимо провести специальную экспертизу с использованием различных методов и технических средств", — отметила Антонова в беседе с "Царьградом".

Помимо этого подделывают доверенности, сертификаты об образовании и завещания. Некоторые из них предоставляются в суды, которые зачастую принимают подобные бумаги за доказательства. По словам эксперта, в данной ситуации нужно ознакомиться с документом и попросить приобщить оригинал к материалам дела. Специалист пояснила, что с заявлением о факте подделки можно обратиться к правоохранителям. Она напомнила, что за фальсификацию доказательств по гражданским и уголовным делам грозит до четырёх лет лишения свободы.