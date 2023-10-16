В России предложили учредить новый праздник 7 октября — День патриотизма. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

В его обращении сказано, что дата выбрана неслучайно: 7 октября — день рождения президента России Владимира Путина, а именно российский лидер играет ключевую роль в возрождении и популяризации идеи патриотизма.

"Именно идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. В 2022 году начало специальной военной операции также способствовало сплочению нации перед лицом общей угрозы", — говорится в обращении, тезисы которого приводит RT.

Янсуков подчеркнул, что все народы и этнические группы, проживающие в нашей стране, объединены идеей любви к Родине и защиты её суверенитета.