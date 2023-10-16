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16 октября, 15:30

В Чечне расследуют загадочное смертельное отравление двух маленьких детей

В Чечне двое маленьких детей умерли, отравившись неизвестным веществом

В Грозном двое детей умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК России.

"Вечером 15 октября в медучреждение были доставлены восьмилетняя девочка и её пятилетний брат с признаками отравления неясной этиологии. Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза, также в настоящее время проводятся и другие мероприятия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Чеченской Республике доложить о ходе проверки.

Три постоялицы пансионата для пожилых в Ижевске насмерть отравились парами хлора

Три постоялицы пансионата для пожилых в Ижевске насмерть отравились парами хлора

Ранее Лайф рассказывал о том, что шесть студентов Уфимского торгово-экономического колледжа были госпитализированы с отравлением. Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока.

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ТАСС / Владимир Баранов

Наталья Исакова
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