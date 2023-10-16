Орёл или решка? Учёные целый год подбрасывали монетку и выяснили, что выпадает чаще

Вы тоже думали, что при подбрасывании монетки шансы, что выпадет орёл или решка, ровно 50% на 50%? Учёные доказали, что логика здесь не работает. Группа из 52 специалистов университетов Амстердама (University of Amsterdam) и Итаки (Cornell University) в течение целого года подбрасывала монетку, записывая результаты, и пришла к невероятному выводу.

Оказалось, что если монетка изначально лежит орлом вверх, то в 50,8% случаев она снова выпадет орлом. Вывод основан на 350 757 подбрасываниях — это вам не шутка!

Любопытное объяснение этому феномену нашли наши коллеги из kp.ru. В Священном Писании сказано, что "… бросается жребий, но всё решение его — от Господа" (Притч. 16:33). То есть посредством жребия свою волю выражает сам Господь. Возможно, отсюда и взялся неожиданный "перевес" в 0,8%.

Но вот мужи науки объяснять результаты Божественным провидением не спешат. В протокол исследований занесли, что в ходе опытов было "неопровержимо доказано, что имеется предвзятость в одну сторону", но объяснения этому феномену учёные пока не нашли.