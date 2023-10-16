Орёл или решка? Учёные целый год подбрасывали монетку и выяснили, что выпадает чаще
Учёные из Амстердама и США сделали открытие о "предвзятости" при броске монеты
Если монетка изначально лежит орлом вверх, то в 50,8% случаев она снова выпадет орлом. Фото © Shutterstock
Вы тоже думали, что при подбрасывании монетки шансы, что выпадет орёл или решка, ровно 50% на 50%? Учёные доказали, что логика здесь не работает. Группа из 52 специалистов университетов Амстердама (University of Amsterdam) и Итаки (Cornell University) в течение целого года подбрасывала монетку, записывая результаты, и пришла к невероятному выводу.
Оказалось, что если монетка изначально лежит орлом вверх, то в 50,8% случаев она снова выпадет орлом. Вывод основан на 350 757 подбрасываниях — это вам не шутка!
Любопытное объяснение этому феномену нашли наши коллеги из kp.ru. В Священном Писании сказано, что "… бросается жребий, но всё решение его — от Господа" (Притч. 16:33). То есть посредством жребия свою волю выражает сам Господь. Возможно, отсюда и взялся неожиданный "перевес" в 0,8%.
Но вот мужи науки объяснять результаты Божественным провидением не спешат. В протокол исследований занесли, что в ходе опытов было "неопровержимо доказано, что имеется предвзятость в одну сторону", но объяснения этому феномену учёные пока не нашли.
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А ранее Лайф писал, что математики нашли обоснование так называемому правилу шести рукопожатий. Речь идёт об идее, когда до любого человека на Земле можно "дотянуться" через определённое количество знакомств. Исследователи полагают, что так работают и другие сложные системы, в том числе сети морской торговли и воздушного авиатранспорта. Подробнее читайте здесь.