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16 октября, 16:50

Никакой яичницы с беконом: Сердечникам посоветовали нетрадиционные завтраки, полезные для здоровья

Гастроэнтеролог Кашух призвала сердечников не есть яичницу с беконом и блинчики

Людям с повышенным артериальным давлением лучше отказаться от традиционного завтрака, например от яичницы с беконом и блинчиков, ведь в таких блюдах много "вредного" холестерина, они ухудшают состояние сосудов и повышают развитие сердечно-сосудистых осложнений. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Таким пациентам для снижения риска инфаркта и инсульта она посоветовала есть меньше соли и сладкого, а также уменьшить потребление животных жиров и десертов. В рационе должно быть больше овощей, цельнозерновых круп, рыбы и птицы.

"Современные исследования подтверждают: для здоровья сердца полезны листовая зелень, авокадо, голубика, яблоки, грецкие орехи, жирные сорта рыбы, нерафинированное оливковое масло, некоторые молочные продукты", — отметила Кашух в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что идеальный завтрак для гипертоника состоит из зелени, например шпината, салата, укропа, приправленных растительным маслом, а также орехов, красной рыбы с ломтиком подсушенного хлеба и несладкого йогурта или каши.

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Обложка ©

Unsplash / Brooke Lark

Никита Осипов
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