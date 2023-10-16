"Не позорьтесь!": Россиянка оскорбилась рекламой семейного ресторана с темнокожим отцом
78.ru: Петербурженка пожаловалась губернатору на темнокожего отца в рекламе
Из-за этой поздравительной картинки оскорбилась петербурженка. Обложка © Telegram / Евразия
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась губернатору Александру Беглову на темнокожего отца в рекламе семейного ресторана "Евразия". Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По его данным, рекламный пост горожанка увидела в телеграм-канале заведения в День отца, который отмечался 15 октября. Возмущённая женщина тут же начала жаловаться губернатору Александру Беглову на его странице в соцсети "ВКонтакте". Там она написала, что поздравительная открытка унизительна для наших мужчин, особенно в "такое сложное для нас время". Вместе с тем оскорблённая россиянка намерена обратиться и в Роспотребнадзор.
"Почему на фотографии этот африканец? Не позорьтесь!" — написала она в комментариях на странице ресторана.
Впрочем, ответа от Беглова и заведения горожанка так и не получила, а пост из аккаунта был благополучно удалён спустя пару часов.
Ранее сообщалось, что Минюст планирует создать экспертизу соответствия рекламы нравственным ценностям. Проверка может получить название "Этикологическая экспертиза". По словам главы Минюста Константина Чуйченко, это лишь предварительный вариант.