"Не позорьтесь!": Россиянка оскорбилась рекламой семейного ресторана с темнокожим отцом

По его данным, рекламный пост горожанка увидела в телеграм-канале заведения в День отца, который отмечался 15 октября. Возмущённая женщина тут же начала жаловаться губернатору Александру Беглову на его странице в соцсети "ВКонтакте". Там она написала, что поздравительная открытка унизительна для наших мужчин, особенно в "такое сложное для нас время". Вместе с тем оскорблённая россиянка намерена обратиться и в Роспотребнадзор.