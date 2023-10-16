Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции

Следовавший из Турции на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции. Об этом сообщили РИА "Новости" в генеральном управлении турецкой береговой охраны.

Известно, что сухогруз Hesen M длиной 107 метров следовал из турецкого порта Ялова на Украину. Спустя некоторое время судно под флагом Коморских Островов село на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе. На помощь ему направлены буксиры.