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16 октября, 19:36

Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции

Береговая охрана: Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

Следовавший из Турции на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции. Об этом сообщили РИА "Новости" в генеральном управлении турецкой береговой охраны.

Известно, что сухогруз Hesen M длиной 107 метров следовал из турецкого порта Ялова на Украину. Спустя некоторое время судно под флагом Коморских Островов село на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе. На помощь ему направлены буксиры.

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Несколько дней назад сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции. Суда получили материальный ущерб.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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