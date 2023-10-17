Гинеколог рассказала, что нужно сделать после незащищённого секса

После незащищённого полового контакта с партнёром, в котором нет стопроцентной уверенности, следует в кратчайшие сроки обратиться к медикам. Такой совет в беседе с RuNews24 дала врач – акушер-гинеколог Юлия Францкевич.

Специалист рассказала, что после секса без презерватива необходимо в течение 15 минут вымыть с мылом наружные половые органы. Также, по её словам, нужно обработать их поверхности водным раствором хлоргексидина или мирамистина. Женщине в таком случае советуют обратиться к акушеру-гинекологу, а представителям сильной половины человечества — к врачу-урологу.

"Учитывая, что у инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), время от момента заражения до появления симптомов различно для каждой инфекции и колеблется от двух дней (гонорея) до трёх месяцев и более (ВИЧ), то некоторые анализы врач может назначить через определённые промежутки времени после незащищенного полового акта", — объяснила врач.

Кроме того, доктор посоветовала сдать мазок на флору через 7–10 дней после незащищённого соития, а также мазки на ИППП. Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день метод ПЦР признан одним из самых точных способов диагностики инфекций.

В заключение гинеколог напомнила о важности профилактического обследования. По её словам, кровь на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты В и С стоит сдавать ежегодно.