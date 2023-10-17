Дело не в питании: Эндокринолог развенчала два популярных мифа об ожирении
Эндокринолог Бурякова: Неправильное питание не всегда является причиной ожирения
С темой ожирения связано множество ошибочных суждений. Некоторые уверены в том, что причина его кроется в неправильном питании, другие же грешат на патологии в организме. О двух самых распространённых мифах в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
Первый миф гласит, что оно появляется из-за неправильного калорийного питания. Сторонники этой теории пытаются аргументировать её тем, что "в концлагерях толстых не было". Однако, по словам врача, в большинстве случаев причина ожирения вовсе не переедание, а другие факторы. В их числе неправильное распределение пищи в течение дня, употребление неподходящих продуктов, эндокринные патологии и проблемы с ЖКТ.
Другие также уверены, что ожирение связано с большим весом. Врач развеяла этот миф и пояснила, что по весу нельзя оценить содержание жировой ткани. Самым точным методом в этом деле является биоимпедансометрия.
"Однако анализ состава тела помогает увидеть, что за нормальным весом прячется дефицит мышечной и избыток жировой массы — порой даже очень существенный. По процентному соотношению тканей таким людям иногда можно диагностировать даже не избыток массы тела, а ожирение", — заявила Бурякова.
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