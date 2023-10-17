Дело не в питании: Эндокринолог развенчала два популярных мифа об ожирении

С темой ожирения связано множество ошибочных суждений. Некоторые уверены в том, что причина его кроется в неправильном питании, другие же грешат на патологии в организме. О двух самых распространённых мифах в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

Первый миф гласит, что оно появляется из-за неправильного калорийного питания. Сторонники этой теории пытаются аргументировать её тем, что "в концлагерях толстых не было". Однако, по словам врача, в большинстве случаев причина ожирения вовсе не переедание, а другие факторы. В их числе неправильное распределение пищи в течение дня, употребление неподходящих продуктов, эндокринные патологии и проблемы с ЖКТ.

Другие также уверены, что ожирение связано с большим весом. Врач развеяла этот миф и пояснила, что по весу нельзя оценить содержание жировой ткани. Самым точным методом в этом деле является биоимпедансометрия.