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16 октября, 22:30

В Башкирии поймали медвежонка, чья мать напала на кассиршу "Пятёрочки"

В Башкирии поймали одного из трёх медвежат, чья мать напала на женщину

<p>Пойманный в Башкирии медвежонок. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/niaz.fazylov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нияз Фазылов</a></p>

Пойманный в Башкирии медвежонок. Обложка © VK / Нияз Фазылов

В Башкортостане поймали одного из трёх медвежат, чья мать напала на женщину в Ишимбайском районе. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" заявил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

После нападения медведицы на кассиршу "Пятёрочки" в селе Петровское, на поиски хищников выдвинулось пять бригад специалистов. Фазылов напомнил о том, что дикая медведица пришла к населённому пункту с потомством, что несёт угрозу для жителей.

"На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются", — подчеркнул Фазылов.

В Приморье медведь разгуливал по улицам и попал на видео

В Приморье медведь разгуливал по улицам и попал на видео

Напомним, что 13 октября в Башкирии кассирша "Пятёрочки" отбилась от нападения рассвирепевшей медведицы пакетом. Медведица нанесла женщине несколько ударов лапой по руке и голове, разодрав ей кожу когтями. Однако та не собиралась так просто сдаваться на милость дикой природы. Она принялась отбиваться от зверюги сумкой и пакетом и начала звать на помощь.

Алексей Соловьёв
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