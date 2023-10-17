В Башкирии поймали медвежонка, чья мать напала на кассиршу "Пятёрочки"
В Башкирии поймали одного из трёх медвежат, чья мать напала на женщину
Пойманный в Башкирии медвежонок. Обложка © VK / Нияз Фазылов
В Башкортостане поймали одного из трёх медвежат, чья мать напала на женщину в Ишимбайском районе. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" заявил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
После нападения медведицы на кассиршу "Пятёрочки" в селе Петровское, на поиски хищников выдвинулось пять бригад специалистов. Фазылов напомнил о том, что дикая медведица пришла к населённому пункту с потомством, что несёт угрозу для жителей.
"На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно, они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются", — подчеркнул Фазылов.
Напомним, что 13 октября в Башкирии кассирша "Пятёрочки" отбилась от нападения рассвирепевшей медведицы пакетом. Медведица нанесла женщине несколько ударов лапой по руке и голове, разодрав ей кожу когтями. Однако та не собиралась так просто сдаваться на милость дикой природы. Она принялась отбиваться от зверюги сумкой и пакетом и начала звать на помощь.