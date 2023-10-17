Порадовал россиян: Google из-за сбоя "обвалил доллар" до 62 рублей

Google из-за ошибки в сервисе "обвалил доллар" до 62 рублей. При вводе соответствующего запроса россияне заметили, что курс американской валюты на биржевом сервисе более чем на 30% ниже реальных котировок.



Безусловно, ряд пользователей однозначно порадовался такому неожиданному событию, однако более настороженные решили проверить реальный курс валюты. Как оказалось, причина таких низких показателей доллара была вызвана сбоем в сервисе, который оперативно устранили.

По состоянию на 17 октября курс доллара составляет 97,29 рубля, а показанные сервисом Google показатели в 62 рубля торговались на таком уровне в декабре прошлого года.