Следят годами: Россиянам назвали приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

При покупке нового мобильного телефона россияне часто переносят на него старое программное обеспечение и данные. Как предупредил в беседе с "Прайм" директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов, такой популярный метод может помочь программам-шпионам следить за пользователем годами.

По словам специалиста, основная часть приложений попадает в гаджеты из-за уловок маркетологов. Он подчеркнул, что при скачивании игры или приложения человек автоматически подписывает пользовательское соглашение.

"В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку. Чтобы избежать неприятностей, нужно периодически удалять все ненужные бесплатные приложения", — подчеркнул Мясоедов.

По словам эксперта, россиянам стоит проверить, нет ли на их телефоне расширений, которые попались на хакерской деятельности. В их числе Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, а также Accurate Scanning of QR Code.

В списке вредоносных также оказались Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti и GIF Camera Editor, подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист убеждён, что такие программы, как сканер QR-кода, фонарик и конвертер изображения в текст можно смело удалять со своего телефона в целях экономии памяти. Мясоедов объяснил это тем, что сейчас практически все имеющиеся на рынке гаджеты могут решать эти задачи встроенными средствами.