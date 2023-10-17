В Белом доме раскрыли дату визита Байдена в Израиль
Блинкен: Байден прибудет в Израиль 18 октября
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Джо Байден посетит Израиль с рабочим визитом в среду, 18 октяря. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Заявление Блинкена прозвучало в ходе выступления в Тель-Авиве. По его словам, власти США и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
"Мы приветствуем приверженность Правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", — заявил он.
Накануне стало известно, что Израиль отказал Владимиру Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".