В Белом доме раскрыли дату визита Байдена в Израиль

Американский лидер Джо Байден посетит Израиль с рабочим визитом в среду, 18 октяря. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Заявление Блинкена прозвучало в ходе выступления в Тель-Авиве. По его словам, власти США и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

"Мы приветствуем приверженность Правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", — заявил он.