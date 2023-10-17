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17 октября, 02:10

В Белом доме раскрыли дату визита Байдена в Израиль

Блинкен: Байден прибудет в Израиль 18 октября

<p>Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53234992548/in/photostream/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House

Американский лидер Джо Байден посетит Израиль с рабочим визитом в среду, 18 октяря. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Заявление Блинкена прозвучало в ходе выступления в Тель-Авиве. По его словам, власти США и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

"Мы приветствуем приверженность Правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", — заявил он.

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Накануне стало известно, что Израиль отказал Владимиру Зеленскому в визите. Он планировал приехать в еврейское государство вместе с Блинкеном, но израильские власти заявили ему, что "сейчас неподходящее время".

Оксана Попова
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