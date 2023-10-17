Юрист назвал россиянам самые выгодные для отпуска месяцы

Чтобы работодатель выплатил больше отпускных, уходить на отдых следует в ноябре или декабре. Об этом заявил в беседе с RТ руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню)", — отметил юрист.

Юрист также напомнил, что скоро россиян ждут длинные выходные — 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник). Он подсказал, что 4 ноября является в России нерабочим праздничным днём, и если работника привлекают в этот день труду, то ему должны будут заплатить за него в двойном размере.