Юрист назвал россиянам самые выгодные для отпуска месяцы
Юрист Южалин посоветовал россиянам брать отпуск в ноябре или декабре
Чтобы работодатель выплатил больше отпускных, уходить на отдых следует в ноябре или декабре. Об этом заявил в беседе с RТ руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней (по 21 дню)", — отметил юрист.
Юрист также напомнил, что скоро россиян ждут длинные выходные — 4, 5 и 6 ноября (с субботы по понедельник). Он подсказал, что 4 ноября является в России нерабочим праздничным днём, и если работника привлекают в этот день труду, то ему должны будут заплатить за него в двойном размере.
Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки собираются отменить визовый сбор для российских туристов. В кабмине Шри-Ланки рассчитывают, что данная мера поможет увеличить приток туристов в страну.
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