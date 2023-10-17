Россиянам посоветовали коллекционировать старые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей

На фоне выпуска новых тысячерублёвых и пятитысячных купюр россиянам стоит отложить в коллекцию аналогичные по номиналу банкноты старого образца. Такой совет дал председатель НП "Союз бонистов России" Александр Баранов в беседе с "Москвой 24".

По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о билетах Банка России из стартовой серии 1997 года, где содержатся две буквы "а" в начале номера. Специалист подчеркнул, что среди коллекционеров больше всего ценятся купюры, которые дошли до наших дней в идеальном состоянии. Он отметил, что на стоимость банкноты влияет также степень редкости и спрос среди бонистов.

"Например, банкноты 1995 года, те же 500 000 рублей, равные современным 500. Сегодня в идеальном состоянии такая купюра может стоить 50–70 тысяч рублей. Дело в том, что перед деноминацией они были в обращении не более полугода. Деньги по тем временам были приличные, потому все побежали их менять. Из-за этого их осталось мало", — заключил Баранов.