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17 октября, 05:23

В Приморье задержали китайского водителя автобуса с российскими туристами, попавшего в ДТП

В Приморье задержан водитель попавшего в ДТП туристического автобуса

Водитель, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморском крае, был задержан. В ходе прохождения медосвидетельствования выяснилось, что в момент инцидента он был трезв. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В автобусе находился 51 пассажир — все граждане РФ — и один водитель, гражданин Китая. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжёлые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Известно, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Тур организовали две фирмы: из России и Китая.

"[Водитель был] трезвый. Задержан", — отметили в краевом УМВД, передаёт РИА "Новости".

Лайф публикует видео с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли два человека

Лайф публикует видео с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье, где погибли два человека

Ранее сообщалось, что в Приморском крае съехал в кювет туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск. В результате аварии два человека погибли. Водитель автобуса с российскими туристами превысил скорость, потерял управление и слетел в кювет.

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Иван Косицын
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