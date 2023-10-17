В Приморье задержали китайского водителя автобуса с российскими туристами, попавшего в ДТП
В Приморье задержан водитель попавшего в ДТП туристического автобуса
Водитель, управлявший туристическим автобусом с россиянами, который попал в ДТП в Приморском крае, был задержан. В ходе прохождения медосвидетельствования выяснилось, что в момент инцидента он был трезв. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. В автобусе находился 51 пассажир — все граждане РФ — и один водитель, гражданин Китая. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжёлые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. Известно, что автобус принадлежит китайскому предприятию. Тур организовали две фирмы: из России и Китая.
"[Водитель был] трезвый. Задержан", — отметили в краевом УМВД, передаёт РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в Приморском крае съехал в кювет туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск. В результате аварии два человека погибли. Водитель автобуса с российскими туристами превысил скорость, потерял управление и слетел в кювет.