Камчатские спасатели нашли охотника, который потерялся у вулкана Козельский

Камчатские спасатели нашли охотника, который заблудился около вулкана Козельский в двадцати километрах от Петропавловска-Камчатского. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, у мужчины сломался GPS-навигатор, поэтому он потерялся в густом тумане и не смог найти дорогу к машине.

"От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", — уточнили в МЧС.

Сотрудники МЧС нашли потерявшегося путника на дороге, ведущей к Налычевской долине. 16 октября мужчина охотился с друзьями на зайцев в районе Козельского вулкана, после чего приятели потеряли его из виду. Охотник позже рассказал, что ему пришлось переночевать в лесу у костра.