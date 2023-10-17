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17 октября, 09:09

Камчатские спасатели нашли охотника, который потерялся у вулкана Козельский

<p>Камчатские спасатели нашли охотника, который потерялся у вулкана Козельский. Обложка © <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5126504" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Камчатскому краю</a></p>

Камчатские спасатели нашли охотника, который потерялся у вулкана Козельский. Обложка © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Камчатские спасатели нашли охотника, который заблудился около вулкана Козельский в двадцати километрах от Петропавловска-Камчатского. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, у мужчины сломался GPS-навигатор, поэтому он потерялся в густом тумане и не смог найти дорогу к машине.

"От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", уточнили в МЧС.

Сотрудники МЧС нашли потерявшегося путника на дороге, ведущей к Налычевской долине. 16 октября мужчина охотился с друзьями на зайцев в районе Козельского вулкана, после чего приятели потеряли его из виду. Охотник позже рассказал, что ему пришлось переночевать в лесу у костра.

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Дарья Нарыкова
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