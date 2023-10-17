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17 октября, 08:44

Два человека погибли в "огненном" ДТП на Тёплом Стане

В Москве автомобили загорелись после столкновения, погибло два человека

Утром во вторник, 17 октября, в районе Тёплый Стан произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Очевидцы рассказали телеканалу "360", что автомобиль Hyundai врезался во внедорожник и загорелся. В результате аварии и последующего пожара погибло два человека.

В Москве автомобили загорелись после столкновения, погибло два человека. Видео © "360"

Сейчас движение по Соловьиному проезду, где и произошла трагедия, временно перекрыли. Причины произошедшего установят правоохранительные органы. Они уже работают на месте инцидента.

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А ранее Лайф рассказывал, как пьяный водитель на гоночном Mitsubishi протаранил десять машин в Москве. Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу. Комментируя произошедшее, виновник ДТП отшутился мемом "Марк был хороший".

Обложка ©

"360"

Марина Калегина
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