Два человека погибли в "огненном" ДТП на Тёплом Стане

Утром во вторник, 17 октября, в районе Тёплый Стан произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Очевидцы рассказали телеканалу "360", что автомобиль Hyundai врезался во внедорожник и загорелся. В результате аварии и последующего пожара погибло два человека.

В Москве автомобили загорелись после столкновения, погибло два человека. Видео © "360"

Сейчас движение по Соловьиному проезду, где и произошла трагедия, временно перекрыли. Причины произошедшего установят правоохранительные органы. Они уже работают на месте инцидента.