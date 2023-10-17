Австралиец вступил в бой с кенгуру, который схватил его собаку и пытался утопить

В Австралии бывший полицейский Мик Молони подрался с крупным кенгуру, который схватил его собаку и попытался утопить питомца в реке. Всё происходящее мужчина снял на видео и опубликовал его в Сети. Судя по кадрам, кенгуру двумя лапами крепко держал собаку за горло.

Кенгуру схватил собаку жителя Австралии, мужчине пришлось применить силу. Видео © X / NoContextHumans

Мужчина пошёл вброд по реке, чтобы спасти своего питомца, голова которого едва выглядывала из воды. Австралиец подошёл к кенгуру и сказал: "А ну отпусти мою собаку", а затем ударил его. После этого животное бросило пса и напало на мужчину. На некоторое время Молони даже упал в воду, позже он вернулся на берег, собаке тоже удалось доплыть до суши.

В интервью телеканалу Seven News Мик Молони уточнил, что инцидент с кенгуру произошёл на реке Муррей в штате Виктория. Он гулял там вместе с собаками, одну из которых зовут Хатчи. Именно её и схватил кенгуру. Австралиец поделился, что сначала он пытался отпугнуть кенгуру без применения физической силы, но тот не реагировал.

"Я увидел кенгуру. Его лапы были в воде, и он таращился на меня. В следующую секунду из воды вынырнул Хатчи. Он плевался, хватал пастью воздух и орал на всю округу", — рассказал мужчина.