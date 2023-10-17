Адвокат пригрозила осудившим СВО артистам волчьим билетом

Осудивших спецоперацию на Украине (СВО) российских артистов ждёт волчий билет, считает адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш. По её мнению, впоследствии народ сам устроит им бойкот.

Специалист отметила, что полностью поддерживает нашего президента, который сделал два разграничения действий, которые могли производить граждане, уехавшие из РФ. Первые действия — подпадающие под уголовные статьи УК РФ, в том числе дискредитация ВС РФ и государственная измена.

"Я полностью поддерживаю нашего президента, который сделал два разграничения действий, которые могли производить граждане, уехавшие из РФ. Первое действие — это то, что подпадает под уголовные статьи. Это в том числе дискредитация армии, финансирование экстремистских террористических сообществ, госизмена", — отметила она в беседе с радио "Комсомольская правда".

Ярмуш убеждена, что рано или поздно следственные органы заинтересуются соотечественниками, которые за время СВО совершали действия, подпадающие под уголовные статьи. Более того, россияне, которые помогают ВСУ воевать против России и не афишируют этого, также впоследствии будут разоблачены. По мнению адвоката, сами украинские власти с удовольствием расскажут всем, кто и что у них финансировал. Второе действие, которое президент РФ Владимир Путин отсёк от уголовной статьи, касается морально-этических норм. Здесь под ударом в основном публичные личности, от которых исходят русофобские настроения. По словам Ярмуш, поклонники таких артистов сами будут бойкотировать их выступления.

"Бойкот. Это волчий билет. Почему отменяют концерты? Посмотрите", — резюмировала адвокат.