На конкурсе пианистов в США выиграл 12-летний россиянин Елисей Мысин

Юный российский музыкант, 12-летний пианист Елисей Мысин, получил первую премию Международного конкурса пианистов имени Шопена в Нашвилле, США. Он победил в возрастной категории "16–22 года". Мероприятие проходило 14 и 15 октября.

Как сообщает портал СlassicalMusicNews, всего в конкурсе принимали участие 26 пианистов в разных возрастных категориях — от шести до двадцати двух лет. Елисей был единственным, кто представлял Россию. Кроме премии он получил приз зрительских симпатий.

Уточняется, что 12-летний музыкант является учеником ЦМШ при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль. Также он стипендиат фонда "Новые имена" и компании Yamaha. У мальчика есть и другие достижения, среди которых победы на конкурсах в России, Китае, Дубае и Польше.