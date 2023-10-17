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17 октября, 12:19

Названы главные симптомы язвы желудка

Терапевт Романенко: Боли перед едой и отрыжка могут быть симптомами язвы желудка

Если человека беспокоят боли перед едой и после неё, то это говорит о развитии язвы желудка. Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, по каким ещё признакам можно распознать эту болезнь.

"Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после неё. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание", — пояснила медик в беседе с "Москвой 24".

По словам Романенко, язва желудка может появиться из-за заражения бактерией хеликобактер пилори. Кроме того, на развитие заболевания влияют стрессы, плохое питание и генетика. Медик предупредила, что нельзя игнорировать эту патологию, иначе есть риск появления онкологического заболевания или кровотечения.

Гастроэнтеролог рассказал, можно ли едой поцарапать слизистую желудка

Гастроэнтеролог рассказал, можно ли едой поцарапать слизистую желудка

А ранее гастроэнтеролог Милана Халиль назвала самую распространённую причину изжоги. По её словам, работа ЖКТ может быть нарушена из-за стресса и хронического недосыпа. Если изжога беспокоит два раза в неделю, нужно срочно обратиться к врачу, иначе есть риск заработать язву.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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