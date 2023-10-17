Названы главные симптомы язвы желудка

Если человека беспокоят боли перед едой и после неё, то это говорит о развитии язвы желудка. Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, по каким ещё признакам можно распознать эту болезнь.

"Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после неё. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание", — пояснила медик в беседе с "Москвой 24".

По словам Романенко, язва желудка может появиться из-за заражения бактерией хеликобактер пилори. Кроме того, на развитие заболевания влияют стрессы, плохое питание и генетика. Медик предупредила, что нельзя игнорировать эту патологию, иначе есть риск появления онкологического заболевания или кровотечения.