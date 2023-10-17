"Колоссальная потеря": Виолончелист Лифановский высказался о смерти Готгельфа
Музыкант Лифановский назвал Готгельфа тёплым человеком и прекрасным педагогом
Борис Лифановский. Обложка © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Виолончелист и музыкальный журналист Борис Лифановский назвал своего коллегу, скончавшегося накануне Александра Готгельфа, тёплым человеком и прекрасным педагогом. По его словам, уход заслуженного артиста — это колоссальная потеря.
"Он был очень хорошим виолончелистом, замечательным педагогом, очень тёплым человеком. С учётом того что у нас и так не очень много сейчас виолончелистов, особенно такого класса, это колоссальная потеря", — подчеркнул музыкант в беседе с телеканалом "360".
Лифановский уточнил, что они были с Готгельфом хорошими знакомыми, несмотря на то что вместе работали мало. Дочь знаменитого виолончелиста училась вместе с Лифановским. Дата и место прощания с заслуженным артистом РФ до сих пор неизвестны, добавил музыкальный журналист.
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Напомним, о смерти Александра Готгельфа ранее сообщил коллектив Российского национального оркестра, где виолончелист трудился на протяжении 33 лет. На момент смерти музыканту было 74 года.