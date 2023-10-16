Заслуженный артист России Готгельф скоропостижно скончался в 74 года

В возрасте 74 лет скоропостижно скончался виолончелист, педагог, заслуженный артист России Александр Готгельф. Об этом сообщает пресс-служба Российского национального оркестра, где он работал со дня основания (с 1990 года).

"Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа", — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что музыкант был одним из тех, кто с самого основания коллектива Российского национального оркестра задавал планку высочайшего профессионализма и определял его лицо. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Готгельфа. Причина его смерти не раскрывается.

Александр Готгельф был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (включая Пятый международный конкурс имени Чайковского, 1974 год). С 1969 года работал в ряде столичных симфонических оркестров. Среди них Московский государственный симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. С 2005 года Готгельф преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, воспитав более полутора десятков музыкантов.