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16 октября, 17:31

Заслуженный артист России Готгельф скоропостижно скончался в 74 года

<p>Александр Готгельф. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rno_orchestra/895" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российский национальный оркестр</a></p>

Александр Готгельф. Обложка © Telegram / Российский национальный оркестр

В возрасте 74 лет скоропостижно скончался виолончелист, педагог, заслуженный артист России Александр Готгельф. Об этом сообщает пресс-служба Российского национального оркестра, где он работал со дня основания (с 1990 года).

"Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа", — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что музыкант был одним из тех, кто с самого основания коллектива Российского национального оркестра задавал планку высочайшего профессионализма и определял его лицо. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Готгельфа. Причина его смерти не раскрывается.

Александр Готгельф был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (включая Пятый международный конкурс имени Чайковского, 1974 год). С 1969 года работал в ряде столичных симфонических оркестров. Среди них Московский государственный симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. С 2005 года Готгельф преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, воспитав более полутора десятков музыкантов.

Ранее сегодня стало известно, что на 89-м году жизни умер знаменитый советский композитор Геннадий Гладков. Он стал известен благодаря работе над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев" и другие. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким Гладкова назвал его выдающимся композитором.

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Наталья Исакова
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