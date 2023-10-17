Потерял сознание в институте: Легендарный виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет

Заслуженный артист России и легендарный виолончелист Александр Готгельф ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Как сообщает SHOT, музыкант скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Уточняется, что Готгельфу накануне стало плохо, когда он проводил занятия со студентами в Государственном музыкально-педагогическом институте. Преподаватель потерял сознание. Прибывшие медики не смогли реанимировать виолончелиста.

"Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр", — подчеркнул коллектив Российского национального оркестра, который сообщил о смерти музыканта.