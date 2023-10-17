Потерял сознание в институте: Легендарный виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет
Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в Москве в возрасте 74 лет
Заслуженный артист России и легендарный виолончелист Александр Готгельф. Обложка © Rnor.ru
Заслуженный артист России и легендарный виолончелист Александр Готгельф ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Как сообщает SHOT, музыкант скончался из-за острой сердечной недостаточности.
Уточняется, что Готгельфу накануне стало плохо, когда он проводил занятия со студентами в Государственном музыкально-педагогическом институте. Преподаватель потерял сознание. Прибывшие медики не смогли реанимировать виолончелиста.
"Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр", — подчеркнул коллектив Российского национального оркестра, который сообщил о смерти музыканта.
Александр Готгельф с 1969 года работал во многих столичных симфонических оркестрах. В их числе Московский государственный симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. В 2005 году он стал преподавателем кафедры оркестровых струнных инструментов Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.
Ранее Лайф сообщал о смерти советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Музыкант был известен благодаря работе над такими картинами, как "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи" и "12 стульев". Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким Гладкова назвал его выдающимся композитором.