Названо главное преимущество Российской армии зимой

ВС РФ имеют технику и оружие, приспособленные к любой погоде, и в этом заключается главное преимущество нашей армии зимой. Такое мнение выразил военный эксперт — капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Киеву поставляется оружие из тех государств, которые не очень хорошо понимают, что такое русская зима. Специалист считает, что назвать лучшее оружие ВС РФ в этот период сложно.

"Зимой и летом оружие работает одинаково. Всё зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная", — подчеркнул Дандыкин в беседе с "Лентой.ру".