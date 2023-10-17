Россиянин предупредили об опасности одного вида зубных паст

Если злоупотреблять отбеливающими зубными пастами, можно сильно навредит здоровью эмали. Об этом рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

По словам медика, отбеливающие пасты стоит использовать максимум два раза в неделю. А в остальные дни — реминерализирующую или обычную гигиеническую.

"Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) на основе пероксида карбамида и полирующих частиц служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налёта и пигментированных пятен. Однако такие зубные пасты достаточно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль, поэтому не стоит использовать их чаще одного-двух раз в неделю", — слова медика приводит "Газета.ru."

Также Автандилян предупредила об опасности использования лимонной кислоты. Это средство может осветлить зубы на один или два тона, однако последствия для эмали могут быть катастрофичными. Под воздействием лимонной кислоты эмаль становится пористой и ведёт к сильной чувствительности зубов, объяснила стоматолог.

Кроме того, эксперт рекомендует воздержаться от отбеливания зубов с помощью пищевой соды. Данное вещество царапает поверхность эмали, оставляя на ней сколы, которые самому заметить невозможно. По словам Автандилян, человек начинает болезненно реагировать на горячее и холодное. Это связано с обнажением дентинных канальцев и повышением чувствительности зубной эмали.

Врач посоветовала отбеливать зубы в клиниках, а в домашней обстановке использовать специальные полоски, заранее посоветовавшись со специалистом.