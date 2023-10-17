Обладательница премии "Оскар" Мишель Йео стала членом МОК

Малайзийская актриса, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу" Мишель Йео стала новым членом Международного олимпийского комитета. Выборы новых членов организации прошли во время 141-й сессии МОК в Мумбае.

Напомним, в марте этого года актриса Мишель Йео получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая прошла в Лос-Анджелесе.