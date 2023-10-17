"Очень талантливый парень": Жигунов поделился воспоминаниями об умершем экс-участнике КВН Сергее Сивохо

Российский актёр Сергей Жигунов поделился воспоминаниями об украинском шоумене, знаменитом участнике КВН Сергее Сивохо, который скончался сегодня утром. Вместе они в своё время снимались в ситкоме "Моя прекрасная няня".

"Мы с Сергеем были знакомы задолго до "Моей прекрасной няни". Мы часто пересекались на других съёмках, в программах и на театральных представлениях. Могу о нём сказать только хорошее: добрый, весёлый и очень талантливый парень. Своим появлением он мог скрасить даже самый пасмурный день", — сказал Жигунов в беседе с "Вечерней Москвой".

Он также добавил, что уже давно не виделся с шоуменом и не подозревал о его проблемах со здоровьем. В заключение Жигунов выразил соболезнования близким юмориста, отметив, что тот ушёл из жизни слишком рано.