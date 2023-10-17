Регион

Уведомления отключены

17 октября, 13:44

"Очень талантливый парень": Жигунов поделился воспоминаниями об умершем экс-участнике КВН Сергее Сивохо

Жигунов — о звезде КВН Сивохо: Мог скрасить даже самый пасмурный день

<p>Сергей Сивохо. Обложка © ТАСС / Zuma </p>

Сергей Сивохо. Обложка © ТАСС / Zuma

Российский актёр Сергей Жигунов поделился воспоминаниями об украинском шоумене, знаменитом участнике КВН Сергее Сивохо, который скончался сегодня утром. Вместе они в своё время снимались в ситкоме "Моя прекрасная няня".

"Мы с Сергеем были знакомы задолго до "Моей прекрасной няни". Мы часто пересекались на других съёмках, в программах и на театральных представлениях. Могу о нём сказать только хорошее: добрый, весёлый и очень талантливый парень. Своим появлением он мог скрасить даже самый пасмурный день", — сказал Жигунов в беседе с "Вечерней Москвой".

Он также добавил, что уже давно не виделся с шоуменом и не подозревал о его проблемах со здоровьем. В заключение Жигунов выразил соболезнования близким юмориста, отметив, что тот ушёл из жизни слишком рано.

Ранее сегодня стало известно о смерти бывшего участника команды КВН "Дрим-тим" Сергея Сивохо. Ему было всего 54 года. По данным украинских СМИ, в последние годы шоумен тяжело болел.

Умер автор музыки к "Бременским музыкантам" Геннадий Гладков

Умер автор музыки к "Бременским музыкантам" Геннадий Гладков

Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров