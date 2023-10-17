В Кирове экс-боец ЧВК "Вагнер" избил сотрудников фонда "Защитники Отечества"

В Кирове задержали бывшего бойца ЧВК "Вагнер", который избил троих сотрудников Государственного фонда поддержки участников спецоперации (СВО) "Защитники Отечества". Мужчина планировал оформить удостоверение ветерана боевых действий, но получил отказ — в офисе заявили, что у фонда нет полномочий самостоятельно решить его вопрос.

"Максим Иванов, ветеран боевых действий, бывший боец ЧВК "Вагнер", сейчас пребывающий в бессрочном отпуске по ранению, во время беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой напал на сотрудников фонда. В результате чего пострадали трое человек", — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

При этом в фонде подчеркнули, что, несмотря на инцидент, Иванову продолжат оказывать помощь и поддержку в решении его вопросов как ветерану СВО, у которого есть госнаграды. Кроме того, благодаря содействию организации экс-бойцу удалось восстановить некоторые документы, также ему провели операцию и помогли организовать консультацию некоторых медицинских специалистов.

Ветеран СВО и социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Олег Фунтиков, комментируя в беседе с Лайфом данный инцидент, назвал буйного экс-бойца ЧВК "Вагнер" "непутёвым братом". Он также призвал военных спокойнее и без нервов относиться к волоките с документами — тогда все их вопросы будут решены. А сотрудникам фонда следует внимательнее относиться к тем людям, которые приходят.

"Все, кто находился на СВО, все мы братья. Но, как говорится, братья бывают разные. Есть братья непутёвые, и вот тот инцидент, который произошёл в фонде с представителем ЧВК "Вагнер", говорит о том, что есть и братья непутёвые, которые не сдерживают свои эмоции, не понимают того, что нельзя сделать всё и сразу, быстро. Но с ним тоже надо работать, и здесь моё мнение такое, что истина посередине", — высказался Фунтиков.