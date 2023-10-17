Россиянам рассказали, что лучше — гигиеническая помада или бальзам для губ

Осенью сухой воздух, скачки температуры и постоянный ветер могут ослабить защиту кожи. Однако в этот период не обязательно отказываться от отшелушивающих косметических средств. Они помогают избавиться от мёртвых клеток на коже и запускают процессы обновления.

Как сообщает РИА "ФедералПресс", осенью лучше использовать пилинги с кислотами, гоммажи, в которых содержатся мягкие микрогранулы. Эти элементы позволяют "захватить" ороговевшие клетки за счёт липкой текстуры. Также рекомендуется активно пользоваться увлажняющими кремами.

"Сухости и шелушению осенью подвержена в том числе кожа губ. Справиться с неприятными ощущениями помогут увлажняющие и питательные средства, например бальзамы, гигиенические помады и специальные маски, которые дают интенсивное насыщение", — пишет издание.

При этом между гигиенической помадой и бальзамом для губ лучше выбрать второе, поскольку такие средства содержат больше питательных веществ — масел и витаминов. Они бережно ухаживают за кожей губ, обладают заживляющим эффектом и создают защитный слой.

Нелишним будет использовать солнцезащитный крем, несмотря на то что осенью солнца мало. Средство с SPF-защитой способно защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, рака кожи и преждевременного старения. При выборе стоит обратить внимание на наличие в составе средства гиалуроновой кислоты и антиоксидантов, среди которых витамины Е и С, экстракт зелёного чая, коэнзим. Осенью лучше брать косметические средства с SPF-защитой от 15 до 30.