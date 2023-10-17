Транспорт парализован, аэропорт без рейсов: На Нижний Новгород обрушился снегопад
В Нижнем Новгороде аэропорт не принимает рейсы из-за сильного снегопада
В Нижнем Новгороде сильный снегопад привёл к коллапсу, парализовав движение транспорта и работу аэропорта, который временно не принимает рейсы. Видео с непогодой местные жители публикуют в соцсетях.
Сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород
По словам горожан, сначала ночной ливень затопил улицы, а затем начался снегопад, поэтому дороги стремительно превратились в снежную кашу, на некоторых участках возник затор. Местная администрация вывела на улицы уборочную технику.
"Дорожники и коммунальщики работают одновременно и по летней, и по зимней программе. Вместе с откачкой воды начали обрабатывать дороги противогололёдными материалами. Особое внимание — обработке мостов, спусков и подъёмов", — отметил глава региона Юрий Шалабаев, подчеркнув, что порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
В городе было повалено свыше 200 деревьев, некоторые уже распилили и вывезли. Кроме того, жители пяти районов остались без электричества, сейчас его восстанавливают.
Ранее Лайф писал, когда в Москве выпадет первый снег. На некоторое время морозные дни будут сменяться оттепелью, а ледяные дожди снегопадами.
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