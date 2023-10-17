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17 октября, 15:29

В Екатеринбурге водитель "пежо" снёс автобусную остановку с людьми, двое погибли

<p>Экстренные службы работают на месте смертельной аварии в Екатеринбурге. Фото © <a href="https://ura.news/news/1052695354" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a></p>

Экстренные службы работают на месте смертельной аварии в Екатеринбурге. Фото © Ura.ru

В Екатеринбурге водитель Peugeot въехал в толпу людей на остановке в районе улицы Машиностроителей. По данным Ura.ru, два человека погибли, третий — с тяжёлыми травмами — находится в машине скорой помощи.

В УГИБДД по Свердловской области подтвердили факт происшествия и информацию о жертвах.

"По предварительным данным, водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трёх пешеходов, двое из которых скончались на месте происшествия", — комментируют в ведомстве.

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Марина Калегина
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