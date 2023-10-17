Замглавы представительства МВД РФ в Армении умер на рабочем месте в 37 лет
В Ереване на рабочем месте умер замглавы представительства МВД РФ Пономарёв
Замглавы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарёв скончался прямо на своём рабочем месте на 38-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на представительство.
Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что сигнал в скорую помощь поступил в 09:40 по местному времени (08:40 мск). По факту инцидента армянские следователи согласно процедуре закона возбудили уголовное производство по признакам убийства.
Ранее Лайф писал, что мэр Подольска умер в возрасте 47 лет. Причиной смерти чиновника стал оторвавшийся тромб.
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