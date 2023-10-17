Замглавы представительства МВД РФ в Армении умер на рабочем месте в 37 лет

Замглавы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарёв скончался прямо на своём рабочем месте на 38-м году жизни. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на представительство.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что сигнал в скорую помощь поступил в 09:40 по местному времени (08:40 мск). По факту инцидента армянские следователи согласно процедуре закона возбудили уголовное производство по признакам убийства.